Таку інформацію розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха в ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу.

Що чекати від погоди взимку?

За її словами, якщо аналізувати погоду за останні 30 років, то наступні тенденції для України передбачають, що середньомісячна температура зимових місяців, особливо січня та лютого, зросла на 2 – 2,5 градуси.

І в принципі в цьому році також очікуємо, що десь на 1,5 – 2 градуси температура буде вищою для зимових місяців. У грудні вже бачимо, що температура вища на 2 градуси. Прогнозується, що ми принципі йдемо зараз у першій половині грудня в цих критеріях,

– розповіла вона.

Вона розповіла, що більшість днів холодного періоду матиме радше за все додатну аномалію середньодобової температури повітря. Попри це, періоди холоду взимку не виключені, але їх може бути менше.

"Впродовж холодного періоду погодні умови можуть зазнавати досить різких змін, не тривалих, але достатньо відчутних. Тому можуть також бути похолодання, і опади різної інтенсивності та тривалості, а також небезпечні стихійні явища", – пояснила представниця Укргідрометцентру.

Якою буде погода невдовзі?