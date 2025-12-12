Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз Українського гідрометеорологічного центру.

Коли й де будуть опади в Україні?

У п'ятницю, 12 грудня, на південному сході країни, місцями у західних та північних областях країни у денні години очікуються незначні дощі. Водночас в інших регіонах опадів цієї доби не передбачається.

У суботу, 13 грудня, згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, у нічний час місцями пройде невеликий дощ, який супроводжуватиметься снігом. Протягом дня істотних опадів в Україні не очікується.

У неділю, 14 грудня, за даними фахівців, для більшості областей прогнозують мокрий сніг, вдень він буде йти разом з дощем. Водночас у східних областях, як зазначається, здебільшого очікується сніг.

Чи утримаються опади надалі?