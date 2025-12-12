Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на прогноз Украинского гидрометеорологического центра.
Когда и где будут осадки в Украине?
В пятницу, 12 декабря, на юго-востоке страны, местами в западных и северных областях страны в дневные часы ожидаются незначительные дожди. В то же время в других регионах осадков в эти сутки не предвидится.
В субботу, 13 декабря, согласно прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, в ночное время местами пройдет небольшой дождь, который будет сопровождаться снегом. В течение дня существенных осадков в Украине не ожидается.
В воскресенье, 14 декабря, по данным специалистов, для большинства областей прогнозируют мокрый снег, днем он будет идти вместе с дождем. В то же время в восточных областях, как отмечается, в основном ожидается снег.
Удержатся ли осадки в дальнейшем?
Как сообщали ранее, в Украине до конца недели ожидаются осадки в виде мокрого снега, местами возможен дождь со снегом. Образование устойчивого снежного покрова в ближайшее время не предвидится.
Впрочем, как объяснял синоптик, хоть сейчас есть осадки в виде снега, однако он не длительный из-за достаточно высоких температурных значений, поэтому скорее всего он не будет накапливаться в дальнейшем, а наоборот растает.
До этого синоптики прогнозировали, что месячное количество осадков в декабре будет в пределах 34–78 миллиметров, в горных районах местами она будет на уровне 88–105 миллиметров, что составляет 80–100% от нормы.