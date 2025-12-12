В Укргідрометцентрі попередили про небезпечні погодні явища, які частково накриють країну у суботу, 13 грудня, передає 24 Канал.

Яка погода буде на вихідних?

Так, синоптики попереджають, що вночі та вранці, 13 грудня, на Лівобережжі буде сильний вітер з поривами 15 – 20 метрів на секунду. На Закарпатті та в Карпатах очікується туман. Йдеться про видимість 200 – 500 метрів.

Де в Україні буде сильний вітер і туман / Фото Укргідрометцентр

Також вночі у суботу, окрім південного заходу, в Україні місцями невеликий дощ зі снігом. Вдень опадів не передбачається.

Температура повітря протягом доби на північному сході та сході країни коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу. На заході та півдні країни вдень 1 – 6 градусів тепла. На решті території від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу.

У неділю, 14 грудня, в більшості областей йтиме дощ та мокрий сніг. Лише на заході країни буде переважно без опадів. На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця.

На переважній частині території України температура вночі від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, вдень 1 – 6 градусів тепла тепла. На північному сході та сході країни вночі 1 – 8 градусів морозу, вдень близько 0.

Якою буде зима в Україні?