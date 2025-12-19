Найтепліше, як і зазвичай, буде у південних областях та Криму. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Яка погода буде на вихідних?

Субота, 20 грудня

У західних регіонах погода буде теплою та без опадів, лише місцями можливий туман. У нічний час температура повітря коливатиметься в межах -2…+3 градусів, удень вона становитиме +2…+7 градусів.

У північних регіонах погода буде хмарною, але також без опадів, подекуди буде туман. Протягом ночі температура повітря буде в діапазоні -3…+2 градусів. Удень вона коливатиметься в межах 0…+5 градусів.

У центральних регіонах погода буде приблизно такою ж. Температура повітря у нічні години, згідно з прогнозом, становитиме в межах -2...+3 градусів. Протягом дня вона буде в діапазоні +1...+6 градусів.

У південних регіонах та Криму теж буде тепло та сухо, з можливим туманом. Температура повітря вночі буе 0…+5 градусів. У денний час стовпчики термометрів показуватимуть в межах +5…+10 градусів.

У східних регіонах погода буде хмарною, місцями очікується туман. У цій частині буде дещо прохолодніше. Температура повітря вночі буде -3...+2 градусів, а вдень прогнозують -1...+4 градусів.

Неділя, 21 грудня

У західних областях можливі незначні дощі та мряка, місцями можливий туман. Протягом ночі температура повітря коливатиметься в межах -1…+4 градусів, водночас удень очікується +2…+7 градусів.

У північних областях погода буде похмурою, але без істотних опадів, подекуди очікується туман. Температура повітря вночі буде в діапазоні -3...+2 градусів, удень вона становитиме -1...+4 градусів.

У центральних областях погода буде хмарною та спокійною, також минуться без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3 градусів, а вдень буде +1...+6 градусів.

У південних областях та у Криму також очікується тепла та суха погода з відсутністю опадів. У нічні години стовпчики термометрів покажуть +2...+7 градусів, а вдень синоптик передбачає +4...+9 градусів.

У східних областях погода здебільшого буде похмурою та стійкою, також без опадів. Температура повітря у нічний час становитиме в межах -4...+1 градусів, протягом дня очікується -1...+4 градусів.

Як зміниться погода невдовзі?