Про це пише 24 Канал із посиланням на відповідні обласні центри з гідрометеорології.

Що відомо про різке похолодання в Україні?

У низці областей України очікується зниження температури через вторгнення арктичного повітря з півночі. Обласні центри з гідрометеорології повідомили громадян про похолодання.

У Львові на початку тижня може випасти сніг, а наприкінці тижня опади припиняться. Спостерігатиметься поступове зниження температури вночі від 0…-5 градусів до -6…-11 градусів, вдень близько 0 градусів.

та вздовж морського узбережжя очікується похолодання. Температурний фон матиме тенденцію до зниження. Температура морської води -6…-7 градусів. На Вінниччині 24 – 25 грудня очікується значне похолодання. Температура повітря вночі становитиме -7…-12 градусів, вдень – -1…-6 градусів. 26 грудня прогнозується невеликий сніг.

