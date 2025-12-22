Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на соответствующие областные центры по гидрометеорологии.

Что известно о резком похолодании в Украине?

В ряде областей Украины ожидается снижение температуры из-за вторжения арктического воздуха с севера. Областные центры по гидрометеорологии сообщили гражданам о похолодании.

У Львове в начале недели может выпасть снег, а в конце недели осадки прекратятся. Будет наблюдаться постепенное снижение температуры ночью от 0...-5 градусов до -6...-11 градусов, днем около 0 градусов.

24 – 26 декабря ожидается значительное снижение температуры воздуха: ночью до -8...-13 градусов, днем до -2...-7 градусов, днем 26 декабря прогнозируется ослабление морозов, местами небольшой снег. На дорогах образуется гололедица. На Полтавщине с 24 декабря на Полтавщине ожидается снижение температуры воздуха. 26 – 28 декабря по территории области ожидается снег.

24 – 25 декабря произойдет резкое снижение температуры воздуха до -10...-15 градусов в ночные часы. 26 – 27 декабря атмосферные фронты циклона принесут осадки в виде снега с образованием снежного покрова высотой 3 – 5 сантиметров и повышение температуры воздуха до 0 градусов. У Черновицкой области 23 – 24 декабря ожидается мокрый снег. Температура ночью будет снижаться до -4 градусов, днем же будет подниматься до +3 градусов. С 25 декабря ожидается снижение температуры ночью на равнине до -8 градусов, в горах до -15 градусов. Дневные температуры составят -1...-6 градусов.

с 24 – 25 декабря ожидается значительное похолодание: ночью до -8...-13 градусов, днем -2...-7 градусов. Днем 26 декабря может быть небольшой снег. Городской голова отметил, что погодные условия могут привести к нарушению работы служб коммунального хозяйства. У Житомирской области в течение 24 – 26 декабря ожидается существенное снижение температурного режима. 24 декабря снижение температуры воздуха в течение суток -6...-11 градусов. Прекращение осадков. 25 декабря дальнейшее снижение: ночью -8...-13 градусов, днем -3...-8 градусов. 26 декабря ослабление: ночью -3...-8 градусов, днем -4...+1 градус. Местами небольшой снег.

температура ночью 24 и 26 декабря -2...-7 градусов, 25 декабря -5...-10 градусов, днем 24 – 25 декабря 0...-5 градусов, 26 декабря от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. На Одесской области и вдоль морского побережья ожидается похолодание. Температурный фон будет иметь тенденцию к снижению. Температура морской воды -6...-7 градусов.

и вдоль морского побережья ожидается похолодание. Температурный фон будет иметь тенденцию к снижению. Температура морской воды -6...-7 градусов. На Винницкой области 24 – 25 декабря ожидается значительное похолодание. Температура воздуха ночью составит -7...-12 градусов, днем – -1...-6 градусов. 26 декабря прогнозируется небольшой снег.

Будет ли снег на Рождество?