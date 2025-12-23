Найбільш прохолодними будуть 25 і 26 грудня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прогноз синоптика Ігоря Кібальчича для Meteoprog.

Дивіться також Арктичний холод накриє Україну: в яких областях чекати заморозки найближчим часом

Де вдарять морози на Святвечір?

Згідно з прогнозом, 24 грудня у західних та Вінницькій області пройде сніг, подекуди він буде мокрим. Водночас у Карпатах та Прикарпатті місцями значно засніжить, очікується хуртовина. На дорогах можлива ожеледиця.

За даними синоптика, у нічні години температура повітря коливатиметься в межах від 2 до 8 градусів морозу, вдень буде від 1 до 6 градусів тепла. У північно-східних областях вночі очікуються від 8 до 13 градусів тепла.

У денний час стовпчики термометрів покажуть від 5 до 10 градусів морозу. На крайньому півдні та на Закарпатті протягом ночі температура буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень буде від 0 до 5 градусів тепла.

Коли буде найпрохолодніше?

Вже 25 грудня опади тимчасово відійдуть, незначний сніг буде можливий лише вночі та у першій половині дня на Прикарпатті. У західних областях, як попереджає синоптик, на дорогах спостерігатиметься ожеледиця.

Температура повітря вночі буде в межах від 5 до 12 градусів морозу. Вдень вона становитиме від 1 до 6 градусів морозу. На Закарпатті, крайньому півдні та у Криму стовпчики термометрів покажуть близько 0 градусів.

Протягом 26 грудня опадів також здебільшого не буде, лише у східних регіонах можливі незначні сніг та хуртовини, подекуди буде ожеледиця. Можливі і шквали до 20 метрів за секунду на Лівобережжі вдень.

У нічні години температура повітря коливатиметься в межах від 5 до 10 градусів морозу, у західних областях подекуди вона знизиться і буде від 11 до 14 градусів морозу. Вдень буде від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Що прогнозували раніше?