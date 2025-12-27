Традиционно он должен был начаться еще в конце ноября – в начале декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком".

Смотрите также Блогер нашел старинную хату в Карпатах: как она выглядит сейчас

Какая ситуация в горах?

Лыжный сезон задержался на несколько недель. Курорту не хватало естественного снежного покрова.

Буковель и другие локации вместо этого предлагали альтернативы: прогулки в горах, путешествия на колесе обозрения, катание на коньках и тому подобное.

И условия для запуска трасс уже улучшились: в конце декабря местами регион накрыли снегопады, а также подготовку склонов к катанию позволил начать температурный режим.

Впрочем, все трассы одновременно открывать не будут. Процесс будет поэтапным и будет зависеть от состояния покрытия.

Сейчас на онлайн-камерах можно наблюдать стабильный снежный покров на верхних и средних участках подъемников.

Зима в Украине: последние новости

  • 28 декабря в Украине ожидается умеренный, а ночью в северо-восточной части значительный мокрый снег. Также предупреждают о гололеде.

  • У новогоднюю ночь местами возможен снег. Температура днем составит от 0 до -5, а ночью показатели будут несколько ниже.

  • В течение января средняя месячная температура составит от -1 до -7 градусов, а это на 1,5 градуса ниже климатической нормы.