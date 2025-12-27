Традиционно он должен был начаться еще в конце ноября – в начале декабря. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Главком".

Какая ситуация в горах?

Лыжный сезон задержался на несколько недель. Курорту не хватало естественного снежного покрова.

Буковель и другие локации вместо этого предлагали альтернативы: прогулки в горах, путешествия на колесе обозрения, катание на коньках и тому подобное.

И условия для запуска трасс уже улучшились: в конце декабря местами регион накрыли снегопады, а также подготовку склонов к катанию позволил начать температурный режим.

Впрочем, все трассы одновременно открывать не будут. Процесс будет поэтапным и будет зависеть от состояния покрытия.

Сейчас на онлайн-камерах можно наблюдать стабильный снежный покров на верхних и средних участках подъемников.

