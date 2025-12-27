Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Якою буде погода 28 грудня?

28 грудня на дорогах очікується ожеледиця, вночі у Сумській, Полтавській та Харківській областях синоптики прогнозують значний сніг, а на Лівобережжі – налипання мокрого снігу.

Тим часом на Правобережжі вночі та вдень можливі пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду та хуртовини.

У західних регіонах, а також Вінницькій та Одеській областях прогнозуються пориви сильного вітру зі швидкістю 25 – 28 метрів за секунду. Через ускладнення погодних умов там оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий. Це стосується наступних областей:

  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Івано-Франківська;
  • Чернівецька;
  • Вінницька;
  • Одеська.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств і руху транспорту,
– підкреслили синоптики.

Для яких областей є загроза / Карта Укргідрометцентру

Що кажуть синоптики про погоду загалом?

  • Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні в період з 27 по 29 грудня буде нестійкою та холодною, оскільки через надходження повітряних мас із півночі Скандинавії подекуди накриватимуть атмосферні фронти.

  • Протягом січня 2026 року середня місячна температура становитиме від 1 до 7 градусів морозу, що, як зауважує Укргідрометцентр, на 1,5 градуса нижче за кліматичну норму.

  • Місячна кількість опадів очікується в межах від 28 до 79 міліметрів, що становить 80 – 100% від норми.