Что известно о поражении НПЗ в России?

Чтобы снизить наступательный потенциал врага и усложнить поставки топлива и боеприпасов в воинские части оккупантов, был поражен НПЗ агрессора.

Так, Силы обороны 11 ноября поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области России. В Генштабе подчеркнули, что завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и тому подобное.

Проектная мощность переработки – 6,6 миллионов тонн нефти в год.

Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. По предварительной информации поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ). Результаты попадания уточняются,

– указали там.

В Генштабе отметили, что Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставления России прекратить вооруженную агрессию против Украины.

