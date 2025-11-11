Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Что известно о поражении НПЗ в России?
Чтобы снизить наступательный потенциал врага и усложнить поставки топлива и боеприпасов в воинские части оккупантов, был поражен НПЗ агрессора.
Так, Силы обороны 11 ноября поразили мощности нефтеперерабатывающего завода "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области России. В Генштабе подчеркнули, что завод выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, масла и тому подобное.
Проектная мощность переработки – 6,6 миллионов тонн нефти в год.
Зафиксированы взрывы и пожар на территории объекта. По предварительной информации поражена одна из установок первичной переработки нефти (АВТ). Результаты попадания уточняются,
– указали там.
В Генштабе отметили, что Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставления России прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Предварительные поражения вражеских объектов: основное
Утром 11 ноября в Генштабе ВСУ подтвердили, что было поражено Саратовский НПЗ, АО "Морской нефтяной терминал" в Феодосии и ряд объектов на ВОТ Донецкой области.
Так, в ночь на 11 ноября подразделения Сил обороны Украины поразили Саратовский НПЗ в Саратовской области России.
Также поражено АО "Морской нефтяной терминал" (Феодосия, АР Крым, ВОТ) – ключевой узел поставки ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины. Зафиксировано попадание в резервуары на территории объекта.
Кроме этого, на ТОТ Донецкой области, было нанесено поражение по складу материально-технических захватчиков в Донецке и сосредоточение живой силы в районе Очеретино. Указывается, что ударные БпЛА достигли районов целей.