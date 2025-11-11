Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мониторинговый ресурс Exilenova+. В российском Орске дроны атаковали один из крупнейших перерабатывающих заводов региона
Что известно об атаке на Россию 11 ноября?
Ряд российских СМИ сообщили об атаке беспилотников на город Орск Оренбургской области России. Целью был местный НПЗ.
К слову, дальнобойные дроны СБУ уже атаковали НПЗ "Орскнефтеоргсинтез" в Орске в начале октября.
"СБУ продолжает наносить серьезный ущерб российской экономике, отрабатывая по объектам нефтегазовой промышленности РФ. Уменьшение нефтедолларовых поступлений в бюджет напрямую влияет на способность агрессора продолжать войну против Украины", – отмечали в Службе безопасности.
Где в России было громко в последнее время?
Напомним, что Силы обороны Украины ударили по Саратовскому НПЗ и морскому нефтяному терминалу в Феодосии. А на временно оккупированных территориях Донецкой области было нанесено поражение по складу материально-технических средств российских захватчиков в Донецке и сосредоточению живой силы в районе Очеретино.
Кроме того, украинские беспилотники атаковали узловую железнодорожную станцию в Ростовской области, что привело к задержке около 50 гражданских поездов.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отмечает, что это уже третий удар по этому объекту. Впервые станция была атакована 19 июля, второй раз – 2 августа.