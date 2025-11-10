Кроме узловой станции Северо-Кавказской железной дороги, беспилотники попали в "Лиховскую нефтебазу". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Exilenova+.

Что известно об этой атаке дронов?

В ночь на 10 ноября на территории России снова слышали взрывы. На этот раз горела тяговая станция железной дороги "Лиховская" и пункт управления в Ростовской области. На видео из сети видно, что на объектах вспыхнули пожары.

Известно, что эта станция является узловой. Она расположена на магистрали Москва – Ростов-на-Дону с ответвлением на Волгоград. На этом участке есть много путей и значительные маневровые мощности – это делает ее важной частью военной логистики врага.

Кроме того, по информации издания "Милитарный", рядом находится резервуарный парк "Лиховская нефтебаза" компании "РН – Ростовнефтепродукт" с общим объемом хранилищ почти 27 000 метров кубических. Вероятно, именно эта база стала целью удара беспилотников.

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отмечает, что это уже третий удар по этому объекту. Впервые станция была атакована 19 июля, во второй раз – 2 августа.

Куда еще прилетали украинские БпЛА?