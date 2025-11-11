Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Що відомо про ураження НПЗ в Росії?
Щоб знизити наступальний потенціал ворога та ускладнити постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, був уражений НПЗ агресора.
Так, Сили оборони 11 листопада уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області Росії. В Генштабі підкреслили, що завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо.
Проєктна потужність переробки – 6,6 мільйонів тонн нафти на рік.
Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкту. За попередньою інформацією уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються,
– вказали там.
В Генштабі наголосили, що Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Росії припинити збройну агресію проти України.
Попередні ураження ворожих об'єктів: основне
Зранку 11 листопада в Генштабі ЗСУ підтвердили, що було уражено Саратовський НПЗ, АТ "Морской нєфтяной термінал" у Феодосії і низку об'єктів на ТОТ Донеччини.
Так, у ніч на 11 листопада підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський НПЗ у Саратовській області Росії.
Також уражено АТ "Морской нєфтяной тєрмінал" (ФЕОДОСІЯ, АР Крим, ТОТ) – ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України. Зафіксовано влучання в резервуари на території об'єкту.
Крім цього, на ТОТ Донецької області, було завдано ураження по складу матеріально-технічних загарбників у Донецьку та зосередження живої сили у районі Очеретиного. Вказується, що ударні БпЛА досягли районів цілей.