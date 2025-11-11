Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також У російському Орську дрони атакували один із найбільших переробних заводів регіону

Що відомо про ураження НПЗ в Росії?

Щоб знизити наступальний потенціал ворога та ускладнити постачання пального і боєприпасів до військових частин окупантів, був уражений НПЗ агресора.

Так, Сили оборони 11 листопада уразили потужності нафтопереробного заводу "Орскнєфтєоргсінтез" в Оренбурзькій області Росії. В Генштабі підкреслили, що завод випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, масла тощо.

Проєктна потужність переробки – 6,6 мільйонів тонн нафти на рік.

Зафіксовано вибухи та пожежу на території об'єкту. За попередньою інформацією уражена одна з установок первинної переробки нафти (АВТ). Результати влучання уточнюються,

– вказали там.

В Генштабі наголосили, що Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення Росії припинити збройну агресію проти України.

Дивіться також Неспокійна ніч у Казані: після вибухів спалахнула пожежа на хімзаводі

Попередні ураження ворожих об'єктів: основне