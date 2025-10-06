Про це в ефірі 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, політолог Андрій Ткачук, припустивши, чи застосовувала Україна "Фламінго" для ударів по Росії. Також він вказав на переваги українських ракет.

До теми Зеленський пригрозив новими діпстрайками по Росії українською зброєю

Які цілі на території Росії є пріоритетними для ударів далекобійними ракетами?

Ткачук зазначив, що Україні необхідно завдавати ударів по російських військових підприємствах засобами, що здатні обходити ППО. Для атак на інфраструктурні об'єкти Росії, маємо використовувати дрони, які є відносно дешевими, але завдають великої шкоди ворогу.

Також він припустив, що ракета "Фламінго" могла уразити 6 вересня інфраструктуру російського підприємства "Завод ім. Я.М. Свердлова". Воно є одним із найбільших виробників вибухових речовин у Росії. Також може споряджати майже всі види боєприпасів.

Вважаю, що удари по військовій інфраструктурі росіян можуть завдаватися саме завдяки нашим далекобійним ракетам. Тому що дронам важче обійти систему ППО і долетіти до таких військових об'єктів, як "Алабуга" в Татарстані,

– пояснив він.

Натомість хороша якісна далекобійна ракета, яка може донести велику бойову частину, здатна, за його словами, наробити великих проблем для російської військової інфраструктури.

До слова. Володимир Зеленський, відповідаючи на питання, чи застосовує Україна по території Росії далекобійні ракети "Фламінго" власного виробництва, відповів, що до детальної публічності щодо використання далекобійної зброї "ми перейдемо трішки пізніше, аби не готувати ворога". Він запевнив, що Україна застосовує виключно власні вироби для атак на Росію, і це "не тільки дрони".

Тому потрібно відстежувати, де будуть наступні прильоти саме по військових заводах та логістиці у глибокому тилу. Як припустив офіцер ЗСУ, саме туди може долітати наші далекобійні ракети.

Також за даними західних ЗМІ, Україна може у жовтні збільшити виробництво "Фламінго". На думку політолога, Україні потрібно передусім використовувати власні спроможності.

Поки ми просимо омріяні Tomahawk, які дуже важко буде отримати від США, тим часом маємо використовувати те, що у нас є. Ми напрацювали хороше озброєння, яке може бити по території Росії, і нам треба його застосовувати. Це може суттєво змінити ситуацію в Росії, яка живе завдяки продажу енергоносіїв,

– підкреслив Андрій Ткачук.

Водночас можемо, на його думку, захистити нашу територію від ударів російських "Шахедів" та ракет. Це станеться, якщо будемо уражати в Росії хаби, як "Алабуга", де розміщене виробництво "Шахедів", "Гераней", "Гербер". Тому Україні потрібно накопичувати свої можливості і якісно їх використовувати.

Чи може Україна завдавати ударів по Росії ракетами "Фламінго"?