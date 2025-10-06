Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Зеленського на спільній пресконференції з прем'єром Нідерландів.

Що сказав Зеленський про далекобійні удари по Росії?

У Зеленського поцікавилися, чи застосовує Україна проти Росії далекобійні ракети "Фламінго" власного виробництва. На що він відповів, що до детальної публічності застосування далекобійної зброї "ми перейдемо трішки пізніше, аби не готувати ворога".

Головне розуміти, що останні дні Україна застосовує виключно українські вироби, не тільки дрони. І по тих влучаннях, я думаю, можна зрозуміти людям з тих фрагментів, які є в соціальних мережах, де є застосування дронів, а де є застосування не дронів,

– сказав Зеленський.

Він також прокоментував свою заяву про те, що потенціал України у виробництві дронів і ракет у 2026 році складе 35 мільярдів доларів.

"Україна має 30 двосторонніх угод, у більшості яких є зрозумілі фінанси... У нас кілька країн в Європі, не всі, які дуже сильно допомагають Україні. Тобто це частина того бюджету, який ми будемо використовувати на свою далекобійність", – розповів президент.

Що ще сказав Зеленський?

Зеленський пригрозив новими діпстрайками по Росії українською зброєю. Він підкреслив, що ціна війни для ворога має бути неприйнятною. Саме тому під прицілом України військові та енергетичні об'єкти в Росії.