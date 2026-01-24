Про це йдеться в матеріалі Defense Express.

Про які нові дрони йдеться?

Росія представила три нові моделі дронів "Молнія" – Lightning 2, Lightning P та Lightning R. Усі вони позиціонуються як експортні моделі з нібито цивільним призначенням. Додатковим сигналом орієнтації на закордонних ринок стала й англомовна назва дронів.

За даними Defense Express, нові версії БпЛА відрізняються заявленими характеристиками та сферами застосування.

Зокрема, Lightning 2 офіційно призначений для доставлення вантажів масою до 6 кілограмів на відстань до 50 кілометрів. Серед можливих сценаріїв його використання називають транспортування медичних препаратів, навчання операторів БпЛА та моніторинг під час надзвичайних ситуацій.

Проте насправді, вочевидь його мають застосовувати для ударів по наземних цілях, встановлюючи на нього бойову частину,

Йдеться також про можливість розміщення FPV-дронів, антен супутникового зв’язку, засобів постачання для підрозділів на передових позиціях та котушок з оптоволокном.

Модель Lightning P позиціонується як найшвидша в лінійці – заявлена максимальна швидкість становить до 270 кілометрів на годину. Офіційно вона призначена для оперативного моніторингу місцевості. Водночас висока швидкість дозволяє розглядати Lightning P як потенційний дрон-перехоплювач, хоча підтверджень такого застосування наразі немає.

Третя модифікація Lightning R відрізняється наявністю потужної оптико-електронної системи з денною та тепловізійною камерами із 30-кратним зумом, розміщеними на гіроскопічному підвісі. Офіційно ця версія заявлена як розвідувальна і призначена для спостереження та моніторингу.

Росія модифікує "Шахеди"