Об этом говорится в материале Defense Express.

Читайте также Россия могла впервые запустить по Украине "ракету-зомби": в Telegraph объяснили цель врага

О каких новых дронах идет речь?

Россия представила три новые модели дронов "Молния" – Lightning 2, Lightning P и Lightning R. Все они позиционируются как экспортные модели с якобы гражданским назначением. Дополнительным сигналом ориентации на зарубежных рынок стало и англоязычное название дронов.

По данным Defense Express, новые версии БпЛА отличаются заявленными характеристиками и сферами применения.

В частности, Lightning 2 официально предназначен для доставки грузов массой до 6 килограммов на расстояние до 50 километров. Среди возможных сценариев его использования называют транспортировку медицинских препаратов, обучение операторов БпЛА и мониторинг во время чрезвычайных ситуаций.

Однако на самом деле, очевидно его должны применять для ударов по наземным целям, устанавливая на него боевую часть,

– добавили авторы материала.

Речь идет также о возможности размещения FPV-дронов, антенн спутниковой связи, средств снабжения для подразделений на передовых позициях и катушек с оптоволокном.

Модель Lightning P позиционируется как самая быстрая в линейке – заявленная максимальная скорость составляет до 270 километров в час. Официально она предназначена для оперативного мониторинга местности. В то же время высокая скорость позволяет рассматривать Lightning P как потенциальный дрон-перехватчик, хотя подтверждений такого применения пока нет.

Третья модификация Lightning R отличается наличием мощной оптико-электронной системы с дневной и тепловизионной камерами с 30-кратным зумом, размещенными на гироскопическом подвесе. Официально эта версия заявлена как разведывательная и предназначена для наблюдения и мониторинга.

Россия модифицирует "Шахеды"