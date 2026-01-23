Подробнее об этом рассказал Telegraph.
Что известно о запуске "ракет-зомби" Россией?
Как пишет издание, во время последнего массированного обстрела Россия могла запустить ракеты РМ-48У. Они были созданы как учебные цели для систем ПВО С-300 и С-400.
Название "ракета-зомби" РМ-48У получила из-за того, что является модификацией ракет 5В55 или 48Н6 с истекшим сроком эксплуатации.
По данным издания, такие боеприпасы могут нести нагрузку весом от 133 до 180 килограммов. Однако их модификация похоже не может обеспечить точность ударов по наземным целям, потому что разрабатывали оружие с другой целью.
Пока непонятно, несла ли ракета, которая пробила украинскую противовоздушную оборону, боевую часть, или была использована как приманка,
– говорится в материале.
Журналисты предполагают, что основной целью запуска таких ракет является истощение украинской ПВО. Цели вроде РМ-48У заставляют тратить дорогие средства для их перехвата. Такая тактика, по мнению издания, позволяет России увеличить количество атак по украинским городам.
Как возросла опасность российских атак?
Россия начала оснащать свои "Шахеды" ракетами Р-60. Оружие потенциально может содержать уран и и нести радиационную угрозу, сообщил эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи "Флеш". Специалисты призвали не подходить к боеприпасам и сообщать в соответствующие службы.
Во время той же атаки 20 января, по данным Воздушных сил ВСУ, Россия запускала "Циркон" в направлении объекта критической инфраструктуры в Винницкой области. Отмечалось, что Силы обороны уже имели опыт сбивания таких ракет.
Также россияне комбинируют удары "Шахедами" с дистанционным минированием. Беспилотники сбрасывают противотанковые мины ПТМ-3. Боеприпасы содержат магнитный детонатор и могут детонировать при приближении или движении техники.