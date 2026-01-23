Детальніше про це розповів Telegraph.

Що відомо про запуск "ракет-зомбі" Росією?

Як пише видання, під час останнього масованого обстрілу Росія могла запустити ракети РМ-48У. Вони були створені як навчальні цілі для систем ППО С-300 та С-400.

Назву "ракета-зомбі" РМ-48У отримала через те, що є модифікацією ракет 5В55 або 48Н6 із вичерпаним терміном експлуатації.

За даними видання, такі боєприпаси можуть нести навантаження вагою від 133 до 180 кілограмів. Проте їхня модифікація схоже не може забезпечити точність ударів по наземних цілях, бо розробляли зброю з іншою метою.

Поки що незрозуміло, чи несла ракета, яка пробила українську протиповітряну оборону, бойову частину, чи була використана як приманка,

– йдеться в матеріалі.

Журналісти припускають, що основною метою запуску таких ракет є виснаження української ППО. Цілі на кшталт РМ-48У змушують витрачати дорогі засоби для їхнього перехоплення. Така тактика, на думку видання, дозволяє Росії збільшити кількість атак по українських містах.

Як зросла небезпека російських атак?