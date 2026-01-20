Про це у коментарі "УНІАН" повідомив Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування Повітряних сил, передає 24 Канал.
Куди прямував "Циркон"?
Проти ночі 20 січня та вранці росіяни випустили чималу кількість озброєння на українські міста, серед них була і протикорабельна ракета "Циркон".
За словами Ігната, "Циркон" летів у Вінницьку область, в об'єкт критичної інфраструктури. Також він додав, що ворог прагне розтрощити українські енергетичні об'єкти.
Нагадаємо, "Циркон" – це протикорабельна ракета, яка летить по балістичній траєкторії. Офіційно ракета "Циркон" залишається секретною зброєю – Росія не розкриває її характеристики й не демонструє публічно. Станом на кінець 2025 року у Росії налічувалось 40 таких ракет.
Ігнат нагадав, що Сили оборони можуть збивати подібного типу ракети.
Ми вже такі ракети раніше збивали… Щоб збивати такі ракети, потрібно мати відповідні засоби в потрібний час в потрібному місці,
– додав він.
Що відомо про атаку на Вінниччину 20 січня?
Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна раніше повідомляла, що внаслідок нічної ворожої атаки сталося влучання в об'єкт критичної інфраструктури.
На щастя, обійшлося без постраждалих.
Наразі усі відповідні служби працюють на місці події задля локалізації, фіксації та усунення наслідків російської атаки.