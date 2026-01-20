Об этом в комментарии "УНИАН" сообщил Юрий Игнат, начальник управления коммуникации командования Воздушных сил, передает 24 Канал.

Смотрите также Массированная атака по Украине 20 января: где раздавались взрывы и что со светом

Куда направлялся "Циркон"?

Ночью 20 января и утром россияне выпустили большое количество вооружения на украинские города, среди них была и противокорабельная ракета "Циркон".

По словам Игната, "Циркон" летел в Винницкую область, в объект критической инфраструктуры. Также он добавил, что враг стремится сокрушить украинские энергетические объекты.

Напомним, "Циркон" – это противокорабельная ракета, которая летит по баллистической траектории. Официально ракета "Циркон" остается секретным оружием – Россия не раскрывает ее характеристики и не демонстрирует публично. По состоянию на конец 2025 года в России насчитывалось 40 таких ракет.

Игнат напомнил, что Силы обороны могут сбивать подобного типа ракеты.

Мы уже такие ракеты раньше сбивали... Чтобы сбивать такие ракеты, нужно иметь соответствующие средства в нужное время в нужном месте,

– добавил он.

Что известно об атаке на Винницкую область 20 января?