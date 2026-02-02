Что известно об импортозависимости России?

Детали рассказали в Financial Times. Журналисты ознакомились с внутренней оценкой российского министерства экономики, составленной в феврале 2025 года.

Россия пытается уменьшить свою зависимость от критически важных иностранных технологий после того, как западные санкции отрезали ее от глобальных цепей поставок.

Результаты внутреннего правительственного подсчета как раз демонстрируют трудности в этом процессе. Например, в отчете утверждают, что трансформация экономики страны неизбежна.

Правда, чиновники предусматривают быстрое достижение технологической независимости от иностранных поставщиков до 2030 года. Они даже очертили 6-летний план достижения целей импортозамещения в критически важных отраслях.

Однако эксперты, которые ознакомились с документом, заявили, что прогнозы России являются слишком оптимистичными.

Больше всего поражает сравнение целей на 2030 год с показателями на 2024 год. Это ключевые технологии и отрасли для войны и вообще для самообеспечения, и они чрезвычайно зависимы от импорта,

– сказала Александра Прокопенко, научный сотрудник Центра Карнеги "Россия-Евразия".



Технологическая независимость отдельных секторов (в процентах) / Инфографика FT

Реально ли технологическое лидерство России?

Напомним, в декабре Путин пожаловался, что чиновники еще не оценили должным образом "технологическую суверенность" страны-агрессора и не определили путь к ее "технологическому лидерству".

Я понимаю, что проекты технологического лидерства являются сложными и необычными... Однако мы должны двигаться быстрее,

– подчеркнул диктатор.

Однако многие сектора, в которых россияне стремятся достигнут самодостаточности, больше всего пострадали от западных санкций.

Например! Одна из самых современных российских крылатых ракет Х-101 может содержать более 50 различных деталей иностранного производства, в частности электронику, изготовленную американскими Texas Instruments, Analog Devices и Intel.

Санкции заставили агрессора обратиться в Китай, чтобы заменить детали, которые она больше не могла покупать где-либо. По данным исследования Киевской школы экономики, в 2023 году он поставлял 90% импортируемой микроэлектроники в Россию.

Кроме того, от китайских поставщиков зависит вражеская индустрия беспилотников. В середине 2025 года украинский анализ нового российского военного дрона Delta обнаружил, что его двигатели управления, камеры, антенны, видеопередатчики, модули зажигания, бензиновый двигатель, аккумуляторы, процессоры, датчики и контроллеры были китайского производства.

В то же время гражданская авиационная промышленность полагается на контрабандные сети для получения запчастей к самолетам западного производства, а авиакомпании страны снова используют самолеты, которые были выведены из эксплуатации.

Напомним, накануне в Центре противодействия дезинформации рассказали о симптоме системного кризиса авиации России. Санкции отрезали ее от западных запчастей и сервисного обслуживания, тогда как собственное производство не способно закрыть потребности.

Так, 22 января в Иркутской области России пассажиров регулярного рейса без предупреждения пересадили в грузовой самолет Ан-26.

