Есть ли запрет на экспорт?

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время презентации правительственной программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По его словам, формально запрета на экспорт нет, однако он не происходит, поскольку первоочередной задачей является полное обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины.

"После этого избыток мы можем обменивать на то оружие, которое нам нужно", – объяснил Шмыгаль.

Что предусматривает квазиэкспорт?

Модель квазиэкспорта предусматривает совместное производство с иностранными партнерами на безопасных территориях. Такой подход уже предусмотрен в проектах Defense City и инициативе президента Build with Ukraine.

Стоит знать. По условиям, до 80% продукции должно идти на нужды Украины, тогда как остальное будет оставаться в распоряжении партнеров, которые также накапливают запасы и осваивают производственные технологии.

Какие форматы сотрудничества с партнерами возможны?

Шмыгаль отметил, что традиционный экспорт вооружений в военное время неприемлем "с моральной и геополитической точек зрения". Зато задача правительства – находить ресурсы для поддержки украинских производителей через международные механизмы финансирования.

В частности, он вспомнил датскую модель партнерства, когда союзники напрямую финансируют украинское производство. Следующим этапом должно стать подключение Украины к европейскому инструменту SAFE, который предусматривает более 150 миллиардов евро в бюджете Еврокомиссии и около 650 миллиардов евро в бюджетах государств-членов ЕС на оборонные нужды в следующем семилетии.

Премьер резюмировал, что Украина имеет амбиции участвовать в этих программах. И этот ресурс позволит закрывать дефицит внутренних финансов и производить и накапливать на складах необходимое оружие и амуницию.