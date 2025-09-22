Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Independent.

Як Україна використовує машини з дистанційним керуванням?

За словами журналістів, українська армія особливо зацікавлена у використанні цих "роботів на колесах", схожих на мініатюрні танки, адже стикається з нестачею солдатів.

Наразі ці універсальні машини здатні перевозити необхідні припаси, розміновувати території та евакуйовувати як поранених, так і загиблих.

Вони не можуть повністю замінити людей,

– сказав командир взводу 20-ї бригади оперативного призначення "Любарт" з позивним "Маямі".

Роботизовані машини переважно виготовляються українськими компаніями та коштують від приблизно 1000 до 64 000 доларів залежно від розміру та можливостей.

Хоча вони стали надзвичайно важливими для українських військових на лінії фронту, такі машини не є новинкою для війни. Німецька армія під час Другої світової використовувала дистанційно керований мінітанк на дроті під назвою "Голіаф".

У останні десятиліття США, Ізраїль, Велика Британія та Китай розробили сучасні версії для інженерних і бойових завдань. За словами фахівців, масштабне застосування цих машин в Україні є показовим і може спричинити подальші технологічні зрушення.

Кожен раз, коли дрон або робот щось робить, це означає, що одному з наших бійців не доведеться цього робити. Крім того, машина не втомлюється. Вона може нести стільки, скільки потрібно,

– розповів військовий із позивним "Акім".

Водночас, за словами журналістів, роботизовані транспортні засоби рухаються повільніше, ніж автомобілі чи вантажівки, і зазвичай пересуваються по відкритій місцевості. Це робить їх легкою мішенню для російських окупантів.

Щоб зробити їх менш вразливими, "Маямі" та інші військові спробували приварити до машин кліткові конструкції, схожі на решітки, або встановити спереду металеві ролики для виявлення мін.

