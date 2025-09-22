Чому поновлять експорт української зброї?
Українські компанії потребують достатньо коштів для виробництва зброї. Тому дефіцит фінансування з цього року покриватимуть за рахунок керованого експорту деяких видів озброєння, повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.
Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту, будемо мати фінанси,
– зазначив глава держави.
За словами Зеленського, певні види сучасної зброї Україна може виробляти у значно більших обсягах, ніж здатна самостійно профінансувати.
- А деякі види зброї вже виготовлені в значно більшій кількості, ніж сьогодні реально потрібно армії.
- Зокрема, морські дрони наразі в Україні у профіциті, а також протитанкова зброя та деякі інші види.
Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад. Другий пріоритет – це наші український арсенал. І тільки третій пріоритет – ось такий керований експорт,
– заявив президент.
Зеленський додав, що протягом двох тижнів буде представлений концепт експорту озброєння, а саме три нові експортні платформи:
- перша платформа – для експорту та взаємодії зі США;
- друга платформа – для торгівлі з європейськими партнерами;
- третя – для експорту іншим партнерам у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку.
Україна не буде займатися збройною благодійністю і допомагати тим, кому байдуже до України. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас, нашу незалежність,
– наголосив Зеленський.
Також він підкреслив, що проводитиметься надійний експортний контроль, щоб українські технології не потрапили до рук росіян та їхніх спільників.
Важливо! Зараз більшість підприємств оборонно-промислового комплексу в Україні працюють у приватній власності. Як розповів "Укрінформу" перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, вітчизняний ОПК налічує приблизно 900 компаній.
Експорт зброї: що говорять експерти?
Військовий експерт і засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розповів 24 Каналу, що рішення дозволити експорт власної зброї за кордон дозволить посилити обороноздатність країни.
Фахівці зазначають, що нині виробники дронів випускають продукції приблизно на 1,5 мільярда доларів, але за наявності достатнього фінансування потенціал виробництва може сягнути 4 мільярдів доларів.
На думку експертів, якщо дозволити українським підприємствам виготовляти продукцію як для потреб армії, так і для закордонних замовлень, обсяги виробництва суттєво зростуть, і це вигідно насамперед Україні.