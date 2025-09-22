Чому поновлять експорт української зброї?

Українські компанії потребують достатньо коштів для виробництва зброї. Тому дефіцит фінансування з цього року покриватимуть за рахунок керованого експорту деяких видів озброєння, повідомляє 24 Канал з посиланням на президента Володимира Зеленського.

Дивіться також Маємо перші пропозиції партнерам щодо експорту української зброї, – Зеленський

Завдяки такому керованому експорту ми будемо збільшувати виробництво дронів для фронту, будемо мати фінанси,

– зазначив глава держави.

За словами Зеленського, певні види сучасної зброї Україна може виробляти у значно більших обсягах, ніж здатна самостійно профінансувати.

А деякі види зброї вже виготовлені в значно більшій кількості, ніж сьогодні реально потрібно армії.

Зокрема, морські дрони наразі в Україні у профіциті, а також протитанкова зброя та деякі інші види.

Тобто перший пріоритет – це фронт, забезпечення наших бригад. Другий пріоритет – це наші український арсенал. І тільки третій пріоритет – ось такий керований експорт,

– заявив президент.

Зеленський додав, що протягом двох тижнів буде представлений концепт експорту озброєння, а саме три нові експортні платформи:

перша платформа – для експорту та взаємодії зі США;

друга платформа – для торгівлі з європейськими партнерами;

третя – для експорту іншим партнерам у світі, які теж зацікавлені в українській зброї та від яких Україна отримала ту чи іншу підтримку.

Україна не буде займатися збройною благодійністю і допомагати тим, кому байдуже до України. Ми готові працювати з тими, хто підтримував нас, нашу незалежність,

– наголосив Зеленський.

Також він підкреслив, що проводитиметься надійний експортний контроль, щоб українські технології не потрапили до рук росіян та їхніх спільників.

Важливо! Зараз більшість підприємств оборонно-промислового комплексу в Україні працюють у приватній власності. Як розповів "Укрінформу" перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, вітчизняний ОПК налічує приблизно 900 компаній.

Експорт зброї: що говорять експерти?