Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.
Яку зброю Україна може надати на експорт?
Президент Зеленський вдячний партнерам за допомогу в поповненні арсеналу української армії американською зброєю в межах програми PURL. Таким чином військові вже отримали ракети для Patriot та HIMARS, а також іншу зброю. Додатково озброєння від партнерів надійде в жовтні.
За словами Зеленського, Україна надала перші пропозиції щодо експорту своєї зброї. Партнерам можуть передати, зокрема, морські дрони.
Безпека морських шляхів – це невід’ємна складова загальної безпеки, і від багатьох націй це залежить. Україна пропонує всім своїм надійним партнерам наші розробки, які допомогли нам самим у Чорному морі. Розраховуємо на сильні контракти,
– сказав президент.
Державна влада також робить все можливе для фінансової стійкості України. Йдеться передусім про російські активи. Заморожене майно росіян зможе працювати на захист України від російської агресії, а також використовуватиметься для відновлення країни.
Варто зазначити! PURL дозволяє країнам-союзникам збирати гроші та купувати американське озброєння для України через спільні пакети. Гроші у фонд країни вносять добровільно. Наприкінці серпня – у вересні 2025 вже було використано гроші на кілька пакетів допомоги приблизно на 500 мільйонів доларів.
Що відомо про співпрацю України з партнерами в межах програми PURL?
Президент Володимир Зеленський ще 17 вересня заявив, що перша поставка в межах PURL міститиме ракети для Patriot і HIMARS. Загалом спільний фонд країн НАТО на допомогу Україні може складати 3,5-3,6 мільярда доларів.
Дональд Трамп погодився на надання допомоги після саміту НАТО, де йому запропонували формулу, яка відповідає інтересами США. Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук в ефірі 24 Каналу розповів, що для Європи така програма теж вигідна, адже країни не мають достатньо зброї для допомоги Україні, але можуть надати фінансову підтримку.
Щонайменше 7 країн приєдналися до програми PURL. Це – Нідерланди, Норвегія, Швеція, Данія, Канада, Бельгія, Латвія. Ці країни наразі фінансують постачання американської зброї для України.