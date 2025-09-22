Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко. За його словами, це питання обговорювалося вже кілька років. І важливо, що зараз вдалося знайти рішення.

Чому Україна пішла на експорт зброї?

Як наголосив Романенко, в експертних колах ходили цифри, що виробники дронів зараз випускають продукції на 1,5 мільярда доларів. При цьому в разі достатнього фінансування вони можуть збільшити виробництво продукції на рівні 4 мільярдів доларів.

Якщо не йти на експорт зброї, то додаткові можливості з виробництва не з'являться. Якщо ж дамо підприємствам виробляти і для наших, і для інших, то виробництво збільшиться. Це корисно для нас,

– зазначив Романенко.

Війна в Україні сильно змінила "позиції" різних видів зброї. Тому Сполучені Штати та європейські країни зацікавлені купити готовий продукт, який продемонстрував ефективність на теперішньому полі бою.

Маємо піти на цей крок. Але потрібен тут раціональний підхід. Важливо здійснювати контроль того, що ми продаємо, – сказав Романенко.

Експорт зброї з України: коротко