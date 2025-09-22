Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко. По его словам, этот вопрос обсуждался уже несколько лет. И важно, что сейчас удалось найти решение.

К теме На столе – масштабные соглашения о дронах и оружии, Украина сделала предложения США, – Зеленский

Почему Украина пошла на экспорт оружия?

Как отметил Романенко, в экспертных кругах ходили цифры, что производители дронов сейчас выпускают продукции на 1,5 миллиарда долларов. При этом в случае достаточного финансирования они могут увеличить производство продукции на уровне 4 миллиардов долларов.

Если не идти на экспорт оружия, то дополнительные возможности по производству не появятся. Если же дадим предприятиям производить и для наших, и для других, то производство увеличится. Это полезно для нас,

– отметил Романенко.

Война в Украине сильно изменила "позиции" различных видов оружия. Поэтому Соединенные Штаты и европейские страны заинтересованы купить готовый продукт, который продемонстрировал эффективность на нынешнем поле боя.

Должны пойти на этот шаг. Но нужен тут рациональный подход. Важно осуществлять контроль того, что мы продаем, – сказал Романенко.

Экспорт оружия из Украины: коротко