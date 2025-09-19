Разработчики компании DEVIRO рассказали, что "Булава" ранее была тактическим ударным ударным беспилотником, который работал в радиусе 55 километров. Однако сейчас это дрон с дальностью более 100 километров, способен находиться в полете не менее 75 минут, передает 24 Канал со ссылкой на "Милитарный".

Как модернизировали дрон "Булава"?

Новая модель "Булавы" отличается также удлиненными на 7 сантиметров крыльями и 5-килограммовой боевой частью.

Впрочем, пока в серийном производстве остаются беспилотники с меньшей боевой частью в 3,6 килограмма. Вариант с 5-килограммовой взрывчаткой пока будут изготавливать только по отдельному заказу от подразделений.

Обе весовые версии имеют уже 7 типов боевых частей (осколочная, термобарическая, кумулятивная, и т.д.). Но они не взаимозаменяемы, поскольку каждая имеет свой вес и баланс, а это критически важно для стабильного полета.

Замена боевой части в полевых условиях – почти невозможна. Все варианты подгоняют и проверяют еще на заводе. В DEVIRO объяснили, что военные при заказе могут указать нужную комбинацию – например, 5 термобарических и 10 осколочных – и получают уже укомплектованный набор.

Для обновленной "Булавы" также разработали "ночную" оптическую станцию с тепловизионным каналом. Это связано с тем, что враг все чаще перемещает свою технику в темное время суток.

Кроме того, в "Булаве" начали использовать двигатели украинского производства. Вскоре планируется и переход на украинские приборы телеметрии.

Кроме "Булавы", модернизации подвергся и разведчик-ретранслятор "Лелека-100М2R". Это дрон, который ищет цели для "Булавы" и обеспечивает связь на больших расстояниях. Так, запас хода "Лелеки" увеличили с 3 до 5 часов, улучшили стабилизацию камеры и качество изображения.

В компании отметили, что модернизация дронов не повысила их цену для заказчика.

Напомним, что "Булаву" разработали как ответ российскому "Ланцету". Этот дрон способен поражать цели в глубоком тылу противника и предоставлять видеоподтверждение результатов удара в реальном времени.

Что известно об украинских разработках оружия?