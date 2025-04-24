Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что ракета-дрон "Барс" запускается с земли в отличие от крылатых ракет, которые требуют воздушного пуска. "Барс" имеет турбореактивный двигатель.

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Особенности ракеты-дрона "Барс"

Павел Нарожный отметил, что в отличие от крылатой ракеты, которая имеет скорость 800 – 900 километров в час, разработка "Барс" летит со скоростью 500 – 600 километров в час. Все потому, что нет блока, который разгоняется.

Это одновременно является и плюсом, ведь удешевляет эту разработку, но есть и минусом, потому что скорость меньше, поэтому цель легче сбить с помощью средств ЗРК,

– пояснил он.

Ракета-дрон "Барс" несет меньше боевой части, в частности 50 – 60 килограммов, в отличие от, например, "Нептуна" – примерно полтонны. Однако этого достаточно, чтобы атаковать определенные военные объекты неподалеку от Москвы.

Отметим, в 2024 году Украина представила новую ракету-дрон новую ракету-дрон под названием "Барс", которая стала частью линейки современного вооружения, созданного в том году. По словам министра стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, страна значительно расширила производство ракет, в частности появились такие образцы, как "Паляница", "Ад", "Рута" и "Барс". По сравнению с 2023 годом, объемы изготовления выросли в восемь раз.