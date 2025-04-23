1 марта 2024 года Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Нидерландами – Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Нидерландами.

Это соглашение стало седьмым в серии двусторонних соглашений по безопасности, которые Украина начала заключать с 12 января 2024 года в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года странами "Группы семи" (G7). Ранее подобные соглашения по безопасности Украина уже подписала с пятью странами "Группы семи" – Великобританией, Германией, Францией, Канадой и Италией, а также с Данией.

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Нидерландов – читайте в материале.

Всего по состоянию на 1 марта 2025 года Украина заключила уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают предоставление Украине военной поддержки, сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе, проведение учений для украинских военных, гуманитарную поддержку, усиление санкционного давления на Россию и привлечение агрессора к ответственности.



Подробнее об итогах года соглашения по безопасности с Нидерландами – читайте на сайте Центра Днистрянского.

Какие обязательства взяли на себя Нидерланды в рамках соглашения по безопасности

Положения соглашения по безопасности предусматривают комплексное двустороннее сотрудничество между Украиной и Нидерландами по 10 пунктам:

Предоставление Украине вооружения и военной техники.

Сотрудничество в оборонно-промышленном комплексе (далее – ОПК).

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Обучение и тренировка украинских военных.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

В сфере военной поддержки Нидерланды обязались направить 2 миллиарда евро на закупку вооружения и военной техники для Украины в 2024 году, в частности путем усиления возможностей Украины в противовоздушной обороне, артиллерии и огневых средствах дальнего радиуса действия.

Для укрепления обороноспособности Украины Нидерланды также обязались инвестировать в развитие украинского ОПК и участвовать в подготовке украинских военнослужащих.

Как и в каких объемах Нидерланды поддерживали Украину за год

Нидерланды обеспечили постоянную военную и невоенную поддержку Украины в течение года имплементации соглашения по безопасности, выполняя обязательства по всем 10 вышеперечисленным сферам сотрудничества.

Военная поддержка

В 2024 году Нидерланды стали одной из стран-лидеров ЕС по количеству предоставленной Украине военной помощи. Нидерланды перевыполнили анонсированный в соглашении по безопасности план, за год предоставив Украине вооружения и военной техники на около 3 миллиардов евро, вместо объявленных в соглашении 2 миллиардов евро. Только с сентября 2024 года до февраля 2025 года Нидерланды реализовали военную помощь для Украины на 2,1 миллиарда евро, отправив истребители F-16, системы ПВО и боевые машины.

Как страна-солидер Коалиции авиационных возможностей, Нидерланды за год имплементации соглашения по безопасности передали Украине первые две партии истребителей F-16 из всего объявленных 24 истребителей и позволили использовать эти истребители для нанесения ударов по территории России.

Для укрепления возможностей Воздушных сил ВСУ Нидерланды также направили не менее 450 миллионов евро на закупку авиационного вооружения для переданных Украине F-16, в частности ракет "воздух – воздух" и "воздух – земля".



Владимир Зеленский и Марк Рютте перед истребителем F-16 в Эйндховене, Нидерланды / Фото Peter Dejong / AP

Другой коалицией возможностей, в рамках которой Нидерланды значительно укрепили обороноспособность Украины, стала Коалиция интегрированной ПВО и ПРО. Украина за год получила от Нидерландов три пусковые установки ЗРК Patriot, а также радиолокационную станцию и компоненты к этим ЗРК. Кроме этого, Нидерланды присоединились к немецкой инициативе по усилению ПВО Украины и сделали вклад в 150 миллионов евро в закупку ПВО для Украины в рамках этой инициативы.



Нидерландские Patriot для Украины / Фото с фейсбук-страницы главы МИД Андрея Сибиги

В течение года имплементации соглашения Нидерланды активно присоединялись к Коалиции дронов . В частности, весной 2024 года Нидерланды в рамках Коалиции совместно с Данией и Германией инвестировали 200 миллионов евро в закупку разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun.

. В частности, весной 2024 года Нидерланды в рамках Коалиции совместно с Данией и Германией инвестировали 200 миллионов евро в закупку разведывательных беспилотников RQ-35 Heidrun. А летом Нидерланды направили 20 миллионов евро на закупку FPV-дронов для Украины в рамках Коалиции дронов.

Дополнительно в октябре Министерство обороны Нидерландов анонсировало выделение 400 миллионов евро на ударные и разведывательные дроны для Украины.



Разведывательные дроны RQ-35 Heidrun / Фото Sky-Watch

В 2024 году Нидерланды систематически поддерживали Украину в рамках Коалиции морских возможностей, передав Украине 14 надувных катеров с жестким дном (RHIB), 5 милитаризованных речных патрульных катеров и 3 боевых катера CB90. В конце года Нидерланды также официально объявили о предоставлении Украине двух тральщиков – Makkum и Vlaardingen.

Дополнительно Нидерланды присоединились к усилению бронетанковых возможностей Украины путем предоставления партии БМП YPR с боевыми модулями, 28 бронированных вездеходов Bandvagn BvS 10 Viking, закупки 230 БМП CV90 на сумму 400 миллионов евро совместно с Данией и Швецией, а также передачи 14 танков Leopard 2A4 вместе с Данией.

Сотрудничество в ОПК

Двустороннее оборонно-промышленное партнерство Украины и Нидерландов в основном касалось усиления беспилотных возможностей Украины. Так, в июне Нидерланды направили около 18 миллионов евро на закупку морских дронов украинского производства и еще 22 миллиона евро – на закупку БПЛА у нидерландских оборонных компаний.

В конце августа Министерство обороны Нидерландов заказало у отечественной оборонной компании Robin Radar Systems партию из 51 мобильного радара для обнаружения беспилотников для Украины. А в октябре Нидерланды объявили о выделении 400 миллионов евро на закупку дронов для Украины, из которых не менее 200 миллионов евро были направлены в производство БПЛА в рамках ОПК Нидерландов.



Первым проектом в рамках этой инициативы стала поставка Украине разведывательных беспилотников от Министерства обороны Нидерландов и компании DeltaQuad на сумму 43 миллиона евро.

Таким образом, несмотря на то, что пока нидерландские оборонные компании не локализованы в Украине, Нидерланды продолжают систематически усиливать украинский ОПК финансовыми взносами и инновационными партнерствами.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Нидерланды присоединились к коллективным инициативам Европейского Союза по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины.

Впервые ЕС принял ряд правовых актов о возможности передачи доходов от замороженных российских активов Украине в конце весны 2024 года. Через несколько месяцев, в июле, Европейская комиссия сообщила о предоставлении Украине первого транша на сумму 1,5 миллиарда евро за счет доходов от замороженных российских активов.



Эти средства были направлены на военную помощь, в частности на закупку ПВО и артиллерийских снарядов, а также на инвестиции в украинский ОПК.

В конце октября ЕС принял решение о предоставлении Украине займа до 35 миллиардов евро как части программы Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) от G7. Эта программа инициирована странами G7 и предусматривает предоставление Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России.

Первый транш в рамках этой программы Украина получила от Европейского Союза уже в январе 2025 года. ЕС направил 3 миллиарда евро на покрытие приоритетных бюджетных расходов Украины. Всего в течение 2025 года Украина получит от ЕС анонсированные 35 миллиардов евро в рамках инициативы от G7 ERA и программы Ukraine Facility.

Обучение и тренировки украинских военных

Нидерланды присоединились к двум основным миссиям по подготовке украинских военнослужащих – Миссии ЕС EUMAM Ukraine и учебной миссии INTERFLEX, которую инициировала Великобритания.

В течение 2024 года 255 нидерландских инструкторов тренировали украинских военных в Германии в рамках EUMAM Ukraine, и еще 350 инструкторов были привлечены к проведению базовой общевойсковой подготовки украинских новобранцев на территории Великобритании в рамках INTERFLEX. Всего с 2022 года до конца 2024 года страны-участницы этих двух учебных миссий, среди которых и Нидерланды, подготовили более 120 тысяч украинских военных к выполнению различных боевых задач.

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Поскольку Нидерланды возглавили лидерские позиции по предоставлению Украине истребителей F-16, подготовка украинских специалистов к работе с этими истребителями была приоритетом для Нидерландов. Весной 2024 года Воздушные силы Нидерландов подготовили 10 украинских авиационных техников к обслуживанию оборудования истребителей F-16.



А в январе 2025 года Министерство обороны Нидерландов анонсировало подготовку еще 26 украинских военных на должности старших техников F-16 до апреля этого года.

Санкции против России и ее сторонников

Поскольку Нидерланды являются страной-членом ЕС, они усиливали санкционное давление на Россию и ее сторонников в рамках комплексных пакетов санкций Европейского Союза.

За год имплементации соглашения по безопасности – с 1 марта 2024 года до 1 марта 2025 года – Европейский Союз объявил 3 комплексных пакета санкций против России и ее сторонников, которые были направлены на военную отрасль, энергетический сектор России, а также физических и юридических лиц, ответственных за военные преступления, в частности за депортацию украинских детей.

Особенно эффективными стали 2-й и 3-й пакеты санкций ЕС за этот год, или же 15-й и 16-й пакеты санкций ЕС в целом, в рамках которых под санкции попали 126 судов теневого флота России, химический завод, российские оборонные и судоходные компании, гражданская российская авиакомпания, военная часть, ответственная за обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве, 13 региональных банков, содействующих работе российской финансовой и банковской систем, 53 торговых субъекта, которые усиливают ОПК РФ, в частности, в Китае, Индии, ОАЭ, Сингапуре и Узбекистане.

Невоенная безопасность и гражданская защита

В течение года выполнения соглашения Нидерланды сделали значительный вклад в деятельность двух коллективных механизмов, которые усиливают киберустойчивость Украины, – IT-коалиции и Таллиннского Механизма.

Только за 2024 год IT-коалиция, в которой Нидерланды являются одной из 17 стран-участниц, аккумулировала 482 миллиона евро на поддержку Минобороны Украины и ВСУ в сфере связи, IT и кибербезопасности.



А за 2 месяца 2025 года Нидерланды совместно с Люксембургом и Эстонией обеспечили Силы обороны Украины оборудованием для центров обработки данных, оборудованием связи и другой техникой на сумму 11 миллионов евро.

Еще 200 миллионов евро в течение 2024 года направили страны-участницы Таллиннского Механизма на усиление киберустойчивости Украины, в частности на способность Украины противостоять злонамеренным кибероперациям России.

Разминирование украинских территорий

Для ускорения разминирования украинских территорий Нидерланды совместно с Японией, США, Швейцарией и некоторыми странами ЕС выделили 700 миллионов долларов США на проекты по гуманитарному разминированию Украины до 2027 года.

Кроме этого, в августе 2024 года 10 ветеранов российско-украинской войны при финансовой поддержке Нидерландов прошли курс по противоминной деятельности. Часть из них после этого начала работать в The HALO Thrust – крупнейшем операторе противоминной деятельности в Украине.

А в октябре 2024 года Нидерланды объявили о дополнительной инвестиции в 11 миллионов долларов США на гуманитарное разминирование Украины в 2025 году. Этот финансовый вклад дополнил 40 миллионов долларов США, которые Нидерланды инвестировали ранее в очистку украинских территорий от взрывоопасных веществ.

Поддержка энергетической инфраструктуры

За год имплементации соглашения Нидерланды инвестировали 65 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины, который помогает оперативно восстанавливать поврежденную энергетическую инфраструктуру в результате российских обстрелов путем закупки оборудования для ремонта энергетических объектов.

Кроме этого, для укрепления энергетической устойчивости Украины Нидерланды совместно с Австрией, Германией и Швецией весной 2024 года предоставили Украине 157 электрогенераторов через Механизм гражданской защиты ЕС.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

Приоритетной сферой гуманитарной поддержки со стороны Нидерландов стала система здравоохранения Украины.

Так, весной 2024 года Нидерланды совместно с 8 другими странами провели обучение для более 220 украинских медиков, чтобы улучшить качество оказания медицинской помощи в условиях полномасштабной войны.

Нидерланды также играют важную роль в лечении и реабилитации раненых украинских военнослужащих и гражданских за рубежом. С начала полномасштабного вторжения России в рамках программы медицинской эвакуации Medevac было эвакуировано около 6000 пострадавших украинцев на лечение в клиниках государств-партнеров.



Нидерланды стали одной из 4 стран, которые приняли к себе больше всего украинских пациентов.

В 2025 году Нидерланды продолжают оказывать гуманитарную помощь Украине. В феврале Нидерланды официально объявили о передаче Украине 25 гусеничных бронетранспортеров YPR-765 в санитарном варианте, которые предназначены для эвакуации раненых украинских военнослужащих.

В течение этого года правительство страны также направит 5 миллионов евро на макрофинансовую поддержку Украины и еще 25 миллионов евро на оказание гуманитарной и психологической поддержки украинскому населению через программы ООН, Общества Красного Креста и ВОЗ.

Привлечение России к ответственности

Нидерланды присоединились к двум ключевым коалициям для привлечения России к ответственности – Коалиции по созданию специального трибунала относительно преступления агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках Коалиции по созданию специального трибунала Нидерланды вместе с партнерами в начале февраля 2025 года заложили правовые основы для создания специального трибунала путем определения ключевых положений "Проекта устава Шумана" – основного юридического документа трибунала.

Кроме этого, Нидерланды активно участвовали в деятельности Международной коалиции за возвращение украинских детей, благодаря которой в 2024 году Украина вернула домой почти 600 депортированных Россией детей.

В рамках индивидуальных инициатив Нидерланды в апреле 2024 года дополнительно направили 10 миллионов евро на расследование военных преступлений России против Украины. А в феврале 2025 года Нидерланды предоставили Украине мобильную лабораторию JDEAL (Joint Deployable Exploitation and Analysis Laboratory) для оперативного расследования и документирования военных преступлений, совершенных Россией.