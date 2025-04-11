Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, которые передает LIGA.net.

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Что известно о ракете-дроне "Барс"

Герман Сметанин рассказал, что в 2024 году в Украине появились крылатые ракеты и класс новых принципиально ракет как ракеты-дроны.

Это "Паляница", это "Пекло", это "Рута", это "Барс",

– отметил министр.

Далее Минстратегпром уточнил журналистам, что "Барс" – это новая украинская ракета-дрон. Однако детали по ней в министерстве пока не разглашают.

Также во время брифинга "Украинское оружие 2024" Сметанин отметил, что если в 2023 году Украина производила только одну модель крылатых ракет "Нептун", то в 2024-м появилось большое количество новых образцов, что позволило увеличить объем производства в восемь раз по сравнению с предыдущим годом.

К слову, во время этого же мероприятия глава Минстратегпрома Герман Сметанин отметил, что украинская армия ежемесячно активно использует ракету "Длинный Нептун". Вместе с этим наше государство также применяет по врагу и отечественные баллистическое вооружение.