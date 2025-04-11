Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин, передает "Мы-Украина".

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Что сказал Сметанин о применении "Длинного Нептуна"

Герман Сметанин подтвердил, что Украина не только производит модернизированную версию ракеты "Нептун", но и регулярно применяет ее в войне.

Мы ежемесячно его применяем ("Длинный Нептун" – 24 Канал), как и баллистические ракеты. Баллистические ракеты ежемесячно применяются, и "Длинный Нептун" также применяется на регулярной основе,

– отметил министр.

К слову, ракета типа "Длинный Нептун" могла быть впервые применена для атаки вражеского нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, что в Краснодарском крае России. Также до этого оружие могло быть использовано против военных целей в Крыму.

Подтвердил первое боевое применение "Длинного Нептуна" и президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 17 марта. Он отметил, что военно-политическое командование удовлетворено результатами поражений.