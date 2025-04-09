Сообщает 24 Канал со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в интервью изданию "Левый берег".

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Что позволяет ВСУ противодействовать КАБам

В течение нескольких месяцев шли разговоры о том, что удалось найти эффективный способ противодействия российским КАБам. Сырский рассказал, как этого удалось достичь.

У нас достаточное количество средств электронной борьбы, которые действуют на систему управления вражеских КАБов. Вот летела она в одном направлении, а потом почему-то полетела в другом. Система управления и борьба против средств РЭБ – это постоянное соревнование, как и соревнование между дронами и средствами РЭБ,

– рассказал главнокомандующий.

Итак, основным средством эффективного противодействия этой угрозе стали системы РЭБ. Они не уничтожают сами КАБы, но делают их неэффективными, поскольку не позволяют поразить цель. Поскольку комплекты УМПК используют спутниковую навигацию, ее подавление или подмена координат позволяют отвести бомбу от цели.

В то же время в Defence Express отмечают, что КАБы запускаются с большого расстояния и высоты, что позволяет длительное время воздействовать на них средствами РЭБ. Чем дольше УМПК не получает точных координат, тем выше вероятность значительного отклонения от цели. Однако, если объектом атаки является город, даже большая погрешность может быть недостаточной для полного обезвреживания угрозы.

К слову, Сырский также рассказал об успехах украинских "дипстрайков". По его словам, именно из-за них российскому флоту пришлось остаться в Новороссийске, а авиации переместиться вглубь России.