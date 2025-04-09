Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского в интервью для LB.ua.

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Что рассказал Сырский о "дипстрайках"

Александр Сырский сказал, что украинской армии удалось уничтожить несколько складов с вражескими боеприпасами, в результате чего их количество на фронте уменьшилось. Также удалось попасть и по местам хранения и сбора "Шахедов", что также повлияло на общее количество их применений оккупантами.

Мы нанесли ряд успешных ударов по аэродромам, и противник вынужден был дислоцировать, переместить свою авиацию вглубь России. Если раньше она была на расстоянии 100 – 150 километров, теперь это 200 – 300 километров – Энгельс, Шайковка,

– объяснил генерал.

Главнокомандующий ВСУ напомнил, что несколько дней назад в результате удачных действий наших военных был уничтожен дальний бомбардировщик Ту-22М3. Он как раз только приземлился в аэропорту, и наш дрон его поразил. Стоимость воздушного судна – около 100 миллионов долларов США.

"Российский флот фактически закрыт в Новороссийске. Иногда он прорывается, но для них это испытание, потому что они знают, что постоянно находятся под угрозой наших ударов", – отметил Сырский.

Кроме того, по словам генерала, система противовоздушной обороны врага – также одно из направлений поражения во время "дипстрайка". Это значительно снижает мощности и самой системы противовоздушной обороны врага, и системы обнаружения наших средств воздушного нападения.

Также Сырский отметил, что в "дипстрайке" наши военные уже перешли цифру 1 700 километров.