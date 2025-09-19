Розробники компанії DEVIRO розповіли, що "Булава" раніше була тактичним ударним ударним безпілотником, який працював в радіусі 55 кілометрів. Однак зараз це дрон з дальністю понад 100 кілометрів, здатний перебувати у польоті щонайменше 75 хвилин, передає 24 Канал із посиланням на "Мілітарний".

Як модернізували дрон "Булава"?

Нова модель "Булави" вирізняється також подовженими на 7 сантиметрів крилами та 5-кілограмовою бойовою частиною.

Втім, наразі у серійному виробництві залишаються безпілотники з меншою бойовою частиною у 3,6 кілограма. Варіант з 5-кілограмовою вибухівкою наразі виготовлятимуть лише за окремим замовленням від підрозділів.

Обидві вагові версії мають вже 7 типів бойових частин (уламкова, термобарична, кумулятивна, тощо). Але вони не взаємозамінні, оскільки кожна має свою вагу та баланс, а це критично важливо для стабільного польоту.

Заміна бойової частини в польових умовах – майже неможлива. Усі варіанти підганяють і перевіряють ще на заводі. У DEVIRO пояснили, що військові під час замовлення можуть вказати потрібну комбінацію – наприклад, 5 термобаричних і 10 уламкових – і отримують вже укомплектований набір.

Для оновленої "Булави" також розробили "нічну" оптичну станцію з тепловізійним каналом. Це пов'язано із тим, що ворог дедалі частіше переміщує свою техніку у темну пору доби.

Окрім того, у "Булаві" почали використовувати двигуни українського виробництва. Незабаром планується і перехід на українські прилади телеметрії.

Окрім "Булави", модернізації зазнав й розвідник-ретранслятор "Лелека-100М2R". Це дрон, який шукає цілі для "Булави" та забезпечує зв'язок на великих відстанях. Так, запас ходу "Лелеки" збільшили з 3 до 5 годин, покращили стабілізацію камери та якість зображення.

У компанії зауважили, що модернізація дронів не підвищила їх ціну для замовника.

Нагадаємо, що "Булаву" розробили як відповідь російському "Ланцету". Цей дрон здатен уражати цілі в глибокому тилу противника і надавати відеопідтвердження результатів удару в реальному часі.

