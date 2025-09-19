У саміті взяли участь понад 5 тисяч учасників із 40 держав світу. Це розробники й користувачі, політики, посадовці, інвестори, представники провідних венчурних фондів, очільники оборонних компаній і стартапів тощо, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Дивіться також Реактивні БПЛА літають швидко: як Україна бореться з "Геранню-3"

Що відомо про нову модель підводного дрона TOLOKA?

Українські інженери представили три модифікації підводного дрона TLK 1000 (довжиною від 4 до 12 метрів). Вони здатні долати відстань до 2000 кілометрів і можуть нести до 5 тонн вибухівки.

Який на вигляд новий дрон: дивіться фото

Нагадаємо, що вперше за TOLOKA стало відомо у 2023 році. Розробники Brave1 показали повнорозмірний макет моделі TLK-150, досить невеликого дрона. Серед заявлених характеристик: довжина – 2,5 метра, дальність – 100 кілометрів, а бойове навантаження – від 20 до 50 кілограмів вибухівки.

Зазначалося, що ця безекіпажна торпеда вирізняється чудовою маневреністю, має високу щоглу з камерами та засобами зв'язку, антенами для прийому сигналу GPS.

Окрім TLK-150 представили і дві інші "Толоки", але лише у презентації:

TLK-400, довжина якого 4 – 6 метрів, бойова частина до 500 кілограмів, а дальність ходу – до 1200 кілометрів;

TLK-1000 довжиною від 4 до 12 метрів, з бойовим навантаженням – до 5000 кілограмів, дальністю ходу до 2000 кілограмів.



У лютому 2025 року на презентації бренду "Zbroya" показали оновлену версію TLK-150. У ній тепер вертикальні і кормові горизонтальні керма розміщені біля рушіїв, а не у носовій частині, як раніше.

Останні новини про українську зброю: