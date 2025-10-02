Также возможны удары по стратегическим объектам, в частности Керченскому мосту. Такое мнение предположил военный аналитик Sky News Майкл Кларк, передает 24 Канал.

Что известно о возможных ударах Украины?

Майкл Кларк заявил, что нельзя исключать следующей неожиданной операции Украины против оккупационных сил в Крыму еще до начала зимы. По его словам, это может быть воздушная атака или морское десантирование, призванные дезориентировать врага.

Украинцы любят делать сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как идут дела в Украине,

– сказал аналитик.

Кларк отметил, что благодаря нынешним возможностям Украины по дальнобойным ударам нельзя отбрасывать и атаку по Керченскому мосту. Он пояснил, что можно сначала создать "пробел в завесе противовоздушной обороны, а затем использовать ее для более ценных ударов".

Аналитик напомнил, что в последнее время украинские силы уже атаковали ряд радиолокационных станций и объектов ПВО во временно оккупированном регионе.

Недавние удары по временно оккупированному Крыму