Что известно о проблемах с бензином в России и оккупированных регионах?

Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев на встрече с назначенным Москвой "главой" оккупированного Севастополя Михаилом Развожаевым, пишет 24 Канал со ссылкой на российское медиа The Moscow Time.

Обстановка может быть нестабильной в течение месяца, но мы рассчитываем, что до конца октября полностью ликвидируем перебои в поставках топлива,

– сказал Цивилев.

Заметьте! Он добавил, что взял на личный контроль вопрос обеспечения бензином не только Крыма, но и других оккупированных Россией украинских регионов.

В материале рассказывается, что на российском рынке сейчас не хватает около 20% от месячного объема потребления бензина – примерно 400 тысяч тонн из 2 миллионов. Ситуацию назвали "критической".

В частности, еще в сентябре производство бензина сократилось на миллион тонн после серии атак беспилотников на НПЗ, из-за которых по меньшей мере шесть заводов полностью или частично останавливали работу. Расчеты Reuters показывают, что в августе нефтяная отрасль потеряла около 17% перерабатывающих мощностей.

В конце сентября простаивали рекордные 38% мощностей российских НПЗ – это около 338 тысяч тонн в сутки, при этом 70% простоев были вызваны ударами дронов,

– говорится в материале.

С начала года биржевые цены на бензин выросли на 40-50%, обновив исторические максимумы. Острее всего, как отмечают в тексте, проблема ощущается в изначально дефицитных регионах – оккупированном Крыму и на Дальнем Востоке

Обратите внимание! В Крыму с 29 сентября введены директивные ограничения на розничную продажу бензина – не более 30 литров в одни руки, а в ряде регионов России были введены аналогичные ограничения – не более 10–20 литров.

Что еще планируют делать в России для решения проблемы?

Кремль планирует закупить бензин за рубежом, чтобы преодолеть топливный кризис. Об этом сообщает российское пропагандистское СМИ "Коммерсант".

В частности Совет Евразийской экономической комиссии обнулил ввозную пошлину на бензин, дизтопливо, судовое топливо и авиакеросин. Поэтому это беспошлинный ввоз будет действовать до 30 июня 2026 года.

Важно! Решение начнет действовать через 10 дней.

Что известно о ситуации на ВОТ?