Как и почему исчез бензин в Луганске?

На заправках в так называемой "ЛНР" фиксируется временное отсутствие бензина марок АИ-92 и АИ-95, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

Исчезновение топлива местном Минтопэнерго объявили перебоями в поставках, снижением запасов у поставщиков, а также повышенным спросом.

Хотя ситуация начнет стабилизироваться с 1 сентября, на отдельных АЗС возможен дефицит,

– говорится в заявлении ведомства.

Зато украинский волонтер Сергей Стерненко рассказал, что люди в оккупированном Луганске из-за дефицита бензина начали воровать топливо из баков припаркованных авто.

Ситуация на АЗС в оккупированном Луганске / фото Сергея Стерненко

Заметьте! Ранее с нехваткой бензина столкнулись Забайкалье и Крым, также дефицит с многочасовыми очередями к АЗС возник в Приморье и на Курильских островах.

Какова ситуация с российскими НПЗ?

По подсчетам Reuters, по состоянию на 26 августа российские нефтяники потеряли 17% мощностей НПЗ из-за атак дронов, которые затронули не менее 10 нефтезаводов и привели к полной остановке как минимум пяти из них:

Новокуйбышевского;

Саратовского;

Волгоградского;

Сызранского;

Куйбышевского.

Также половину мощностей останавливал завод "Роснефти" в Рязани, поставляющий топливом столичный регион. Кроме этого неизвестна судьба Новошахтинского НПЗ в Ростовской области, который горел 5 дней после атаки БПЛА. Общий объем простаивающих мощностей НПЗ,, в августе установил исторический рекорд – 6,4 миллиона тонн, или 23%.

Что известно о топливном кризисе в России?