Как и почему исчез бензин в Луганске?
На заправках в так называемой "ЛНР" фиксируется временное отсутствие бензина марок АИ-92 и АИ-95, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.
Исчезновение топлива местном Минтопэнерго объявили перебоями в поставках, снижением запасов у поставщиков, а также повышенным спросом.
Хотя ситуация начнет стабилизироваться с 1 сентября, на отдельных АЗС возможен дефицит,
– говорится в заявлении ведомства.
Зато украинский волонтер Сергей Стерненко рассказал, что люди в оккупированном Луганске из-за дефицита бензина начали воровать топливо из баков припаркованных авто.
Ситуация на АЗС в оккупированном Луганске / фото Сергея Стерненко
Заметьте! Ранее с нехваткой бензина столкнулись Забайкалье и Крым, также дефицит с многочасовыми очередями к АЗС возник в Приморье и на Курильских островах.
Какова ситуация с российскими НПЗ?
По подсчетам Reuters, по состоянию на 26 августа российские нефтяники потеряли 17% мощностей НПЗ из-за атак дронов, которые затронули не менее 10 нефтезаводов и привели к полной остановке как минимум пяти из них:
- Новокуйбышевского;
- Саратовского;
- Волгоградского;
- Сызранского;
- Куйбышевского.
Также половину мощностей останавливал завод "Роснефти" в Рязани, поставляющий топливом столичный регион. Кроме этого неизвестна судьба Новошахтинского НПЗ в Ростовской области, который горел 5 дней после атаки БПЛА. Общий объем простаивающих мощностей НПЗ,, в августе установил исторический рекорд – 6,4 миллиона тонн, или 23%.
Что известно о топливном кризисе в России?
- Сначала на нехватку бензина начали жаловаться в Крыму. В частности, бензин марки А-95 исчез с заправочных станций, получить его можно только по талонам. В общем от нехватки горючего больше всего страдают отдаленные регионы – Забайкалье, Камчатка и оккупированный Крым.
- Беларусь не может значительно помочь Москве в топливном кризисе с покупкой нефтепродуктов, поскольку нефтеперерабатывающие заводы страны имеют ограниченные мощности, а экономически выгоднее экспортировать бензин на международные рынки.
- Впоследствии проблемы с бензином добрались еще до одного региона России. Дефицит топлива в Ленинском районе Еврейской автономной области вызван перебоями с поставками, продажа ограничена для населения, а приоритет предоставлен спецслужбам и школьным автобусам.