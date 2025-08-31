Об этом в эфире 24 Канала отметил офицер ВСУ, политолог Андрей Ткачук, озвучив, что на некоторых автозаправках страны-агрессора образуются очереди за топливом, которого в России теперь не хватает. В ряде регионов бензин А-92 выведен из обращения.

Россия заинтересована в воздушном перемирии

Август оказался жарким для российской нефтеперерабатывающей отрасли. Из-за атак украинских БпЛА ее мощности уменьшаются. Офицер ВСУ отметил, что такие удары будут и в дальнейшем.

Пусть каждый россиянин знает, что если возле него расположен НПЗ, то следует бежать подальше, потому что будет там пылать ярко,

– озвучил Ткачук.

Он считает, что россиянам лучше уже сейчас ехать и заправлять свои авто с запасом, потому что процент мощностей нефтеперерабатывающей отрасли доведен уже до той черты, когда очередной новый удар будет больно бить по ней.

"Россиян ждет такая зима, которую они нам обещают. Они нас пугают блэкаутом, а мы их. Многие российские регионы будут страдать этой зимой. Мы научились, как пережить зиму, а вот россияне – нет. Они нас пугают длинной зимой, но длинная зима будет у них. Где-то в Сибири будут замерзать бабушки", – подчеркнул Ткачук.

Именно из-за сложной ситуации вокруг своих НПЗ российская сторона, как отметил политолог, вбросили в информпространство переговорную позицию по воздушному перемирию. Россияне боятся новых ударов украинских дронов.

В России огромная территория, ее средства ПВО защищают Валдай (резиденцию Путина), а не нефтеперерабатывающую отрасль,

– отметил офицер ВСУ.

Коротко о последствиях ударов по НПЗ России: