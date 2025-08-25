Почему Беларусь не может помочь России во время кризиса?
Кроме того, оптовые цены с начала августа выросли на 8 %, пишет 24 канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.
Более того, в начале августа правительством России был введен запрет экспорта бензина. Но ему не удалось стабилизировать рынок.
Беларусь, которая могла бы частично компенсировать дефицит, действует осторожно,
– отметили в разведке.
Спрос на белорусские нефтепродукты для страны-агрессора во второй половине августа вырос. Однако белорусские нефтеперерабатывающие заводы имеют ограниченные мощности.
В частности годовая производственная способность составляет лишь три-четыре миллиона тонн бензина. В то же время два из них потребляется внутри страны.
Однако месячное потребление топлива в России больше. Оно составляет 3 миллиона тонн.
Экономическая логика Беларуси также ограничивает поставки в Россию,
– отметили в СВР Украины.
Как сообщили в заметке, белорусский бензин выгоднее экспортировать на международные рынки:
- Китай;
- Индию;
- Африку.
Там цены колеблются от 1 300 долларов до 1 900 долларов за тонну. В то же время Кремль предлагает Минску менее тысячи долларов США.
Обратите внимание! Даже в период предыдущего топливного кризиса в марте 2024 года Беларусь поставила Москве только 3 тысячи тонн бензина, что составляло 0,1 % месячной потребности.
Что известно о кризисе в России?
- Ранее украинская разведка уже сообщала, что дефицит бензина добрался до Курильских островов. С 20 августа там ввели ограничения – максимум 10 литров на человека. В приоритете остаются спецслужбы, экстренные службы и предприятия.
- В частности в ГУР рассказали, что ко Дню Независимости показали россиянам на их кризис в России, в том числе и проблему с доступом к бензину.