Что происходит между Россией и Беларусью?

Крупнейший российский производитель "Цемрос" сейчас объединяет 16 цементных заводов и более 30 карьеров, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины в Telegram.

Из-за избытка стройматериала и падения продаж он переходит на четырехдневную рабочую неделю. Изменения вступят в силу с 1 октября.

В холдинге, принадлежащий прокремлевскому олигарху Олегу Дерипаске, предлагают ограничить импорт, а также ввести пятилетние антидемпинговые пошлины. Это должно защитить местных производителей.

Главный "виновник" перенасыщения рынка – белорусский цемент, который вместе с поставками из Казахстана, Ирана, Китая и Вьетнама уже вытесняет российскую продукцию с местного рынка,

– объяснили в заметке Службы внешней разведки.

За последние пять лет импорт вырос почти втрое. Но есть нюанс: внутреннее потребление поднялось менее чем на 16%.

В результате этих событий иностранный цемент по объемам уже сравнялся с годовой продукцией нескольких российских заводов. Это, свою очередь, заставляет их сокращать производство.

Российские производители цемента хотят зафиксировать импорт на уровне 1,5 миллиона тонн в год. Как отметили в заметке украинской внешней разведки, это даст дополнительную загрузку не менее 2 миллионов тонн для местных мощностей.

Обратите внимание! Иначе в 2025 году рынок может просесть на 10–15 % от уровня 2024 года, когда спрос составлял около 67 миллионов тонн.