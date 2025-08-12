Що відбувається між Росією та Білоруссю?

Найбільший російський виробник "Цемрос" наразі об'єднує 16 цементних заводів і понад 30 кар'єрів, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України у Telegram.

Через надлишок будматеріалу і падіння продажів він переходить на чотириденний робочий тиждень. Зміни набудуть чинності з 1 жовтня.

У холдингу, що належить прокремлівському олігарху Олегу Дерипасці, пропонують обмежити імпорт, а також ввести п’ятирічні антидемпінгові мита. Це має захистити місцевих виробників.

Головний "винуватець" перенасичення ринку – білоруський цемент, який разом із поставками з Казахстану, Ірану, Китаю та В’єтнаму вже витісняє російську продукцію з місцевого ринку,

– пояснили у дописі Служби зовнішньої розвідки.

За останні п’ять років імпорт зріс майже втричі. Але є нюанс: внутрішнє споживання піднялося менш ніж на 16%.

У результаті цих подій іноземний цемент за обсягами вже зрівнявся з річною продукцією кількох російських заводів. Це, своєю чергою, змушує їх скорочувати виробництво.

Російські виробники цементу хочуть зафіксувати імпорт на рівні 1,5 мільйона тонн на рік. Як зазначили у дописі української зовнішньої розвідки, це дасть додаткове завантаження щонайменше 2 мільйон тонн для місцевих потужностей.

Зверніть увагу! Інакше у 2025 році ринок може просісти на 10–15 % від рівня 2024 року, коли попит становив близько 67 мільйонів тонн.