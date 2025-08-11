Що відбувається з галуззю логістики у Росії?

Найбільша нестача спостерігається у сегментах транспортування, складської обробки та управління ланцюгами постачань, пише 24 Канал з посиланням на російські медіа.

У серпні, за даними Superjob, найбільш популярними професіями у логістиці стали:

водії вантажного транспорту;

комплектувальники;

менеджери з транспортної логістики;

комірники;

вантажники.

Ба більше, логістика увійшла до топ-5 сфер із найбільшою потребою в персоналі. Найгостріше нестачу кадрів відчувають у таких регіонах:

Москві та Підмосков’ї; Санкт-Петербурзі; Свердловській області; Новосибірській області ; Ростовській області; Татарстані.

Зокрема за перше півріччя 2025 року кількість пропозицій від роботодавців для водіїв лісовозів зросла на 129%, а легкових автомобілів – на 80%. Це пов’язали з браком кадрів на тлі "розвитку індивідуального житлового будівництва, інфраструктурних проєктів, а також попиту на міські перевезення".

Зверніть увагу! До того ж у липні найбільше вакансій було розміщено для водіїв, пакувальників і комплектувальників, комірників, машиністів та кур’єрів.

Власник мережі дилерських центрів комерційного транспорту "Альянс Тракс" Олексій Іванов пов’язав нестачу кадрів у логістиці зі збільшенням обсягів внутрішньої торгівлі та експорту, а також із "масштабною модернізацією логістичної інфраструктури". За його словами, у Росії активно будуються хаби, проводиться автоматизація складських об’єктів, а також розвиваються "мультимодальні маршрути".

На думку HR-директора логістичного оператора NC Logistic Ірини Пак, нинішній дефіцит персоналу є наслідком буму в галузі 2023–2024 років. Тоді спостерігалося інтенсивне зростання маркетплейсів і високе завантаження складів.

Важливо! Наприкінці лютого представники логістичних компаній розповіли, що майже третина учасників ринку опинилася у передбанкрутному стані через зростання витрат, падіння тарифів на перевезення вантажів та інші фактори.