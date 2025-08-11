Что происходит с отраслью логистики в России?

Наибольшая нехватка наблюдается в сегментах транспортировки, складской обработки и управления цепочками поставок, пишет 24 Канал со ссылкой на российские медиа.

В августе, по данным Superjob, наиболее популярными профессиями в логистике стали:

водители грузового транспорта;

комплектовщики;

менеджеры по транспортной логистике;

кладовщики;

грузчики.

Более того, логистика вошла в топ-5 сфер с наибольшей потребностью в персонале. Острее всего нехватку кадров ощущают в таких регионах:

Москве и Подмосковье; Санкт-Петербурге; Свердловской области; Новосибирской области ; Ростовской области; Татарстане.

В частности за первое полугодие 2025 года количество предложений от работодателей для водителей лесовозов выросло на 129%, а легковых автомобилей – на 80%. Это связали с нехваткой кадров на фоне "развития индивидуального жилищного строительства, инфраструктурных проектов, а также спроса на городские перевозки".

К тому же в июле больше всего вакансий было размещено для водителей, упаковщиков и комплектовщиков, кладовщиков, машинистов и курьеров.

Владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта "Альянс Тракс" Алексей Иванов связал нехватку кадров в логистике с увеличением объемов внутренней торговли и экспорта, а также с "масштабной модернизацией логистической инфраструктуры". По его словам, в России активно строятся хабы, проводится автоматизация складских объектов, а также развиваются "мультимодальные маршруты".

По мнению HR-директора логистического оператора NC Logistic Ирины Пак, нынешний дефицит персонала является следствием бума в отрасли 2023–2024 годов. Тогда наблюдался интенсивный рост маркетплейсов и высокая загрузка складов.

В конце февраля представители логистических компаний рассказали, что почти треть участников рынка оказалась в предбанкротном состоянии из-за роста расходов, падения тарифов на перевозку грузов и других факторов.