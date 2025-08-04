Почему закрываются автосалоны в России?

Только во ІІ квартале этого года 137 автомобильных шоурумов в России вынуждены были прекратить свою работу. Количество дилерских контрактов на авторынке уменьшилось примерно на 200, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

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Наибольшие потери зафиксировали в группе компаний "КлючАвто". Причин на то есть несколько:

спрос на автомобили резко упал;

нерентабельность растет;

плюс добавилась общая экономическая стагнация.

Продажа нескольких авто в месяц уже не спасает дилеров. Компании массово закрывают убыточные площадки и пересматривают присутствие на рынке,

– отмечают в ЦПД.

Даже в мегаполисах ситуация для автосалонов сложилась удручающая:

В торговом центре "Москва-Сити" закрылся центр Lamborghini;

Компания "Борисхоф" решила полностью отказаться от продажи автомобилей с пробегом.

Такие бренды как Livan, Kaiyi, BAIC, проекты "Москвич" и "Соллерс" оказались в зоне риска.

Этот кризис – лакмусовая бумажка всей экономической ситуации в России. Даже якобы "успешные" отрасли не выдерживают изоляции, падения доходов населения и бессистемного "импортозамещения",

– отмечают в ЦПД.

Важно! Специалисты объясняют кризис авторынка России не только экономической нестабильностью в России. Важную роль сыграли санкции, которые существенно ограничили возможности страны-агрессора.

Какова ситуация на авторынке России?

Авторынок России обвалился на 25% за последний год из-за санкций и обнищания населения.

Многие россияне не могут приобрести автомобили в кредит, потому что проценты при нынешнем уровне доходов для них слишком высоки.

Ставка российских властей на собственный автопром и авто из Китая оказалась проигрышной, потому что россиянам не нравятся российские и китайские машины.

В итоге склады забиты непроданными отечественными машинами, которых накопилось около полумиллиона.

Стоит знать! Подержанные автомобили россиянам также стали не по карману. Их стоимость резко возросла после повышения утилизационного сбора на 70-85%.