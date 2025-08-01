Какие проблемы есть в промышленном секторе России?

Новый опрос предприятий сигнализировал о существенном ухудшении состояния производственного сектора России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Трамп может единолично "ударить" по партнерам России, – политтехнолог

Индекс деловой активности упал до 47,0 в прошлом месяце с 47,5 в июне, опустившись ниже отметки 50, что означает снижение активности. Это сигнализировало о "существенном ухудшении состояния производственного сектора".

Второй резкий спад за столько же месяцев был обусловлен слабым спросом клиентов и финансовыми трудностями, что повлияло как на объемы производства, так и на новые заказы.

Новые заказы сократились в четвертый раз за пять месяцев, причем темпы снижения ускорились до самого резкого уровня с марта 2022 года. Однако новые экспортные заказы впервые за пять месяцев продемонстрировали незначительный рост, что объясняется растущим спросом на существующих рынках,

– пишут в издании.

Хотя экспортные заказы несколько выросли, общий уровень делового доверия среди компаний упал до минимума за почти три года.

Как долго Россия сможет воевать без партнеров?

Россия зависит от китайской экономической поддержки и помощи КНДР в виде боеприпасов и людей. В ЦПИ сказали, сколько еще Россия сможет интенсивно воевать.