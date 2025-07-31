Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Тарас Загородний, отметив, что недавно Трамп единолично ввел пошлины против Индии. Это обусловило то, что эта страна закупает российскую нефть. Также был удар по Бразилии, которая тоже это делает.

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Против кого США вводят санкции?

Тарас Загородний предположил, что в США будут добиваться того, чтобы Китай, как союзник России, не мог получать энергоносители из этого государства.

Это в рамках сдерживания Китая и подготовки к войне. Все для того, чтобы Пекин не мог получать нефть и газ по суше. Процесс идет очень эффективно – американцы уже договорились с европейцами. Теперь и они давят на Китай,

– сказал он.

По словам политтехнолога, если рассматривать действия президента США, учитывая организацию всемирной антикитайской коалиции, то его действия четко обусловлены и понятны.

Не исключено, что Трамп может единолично "ударить" по партнерам России. Процесс усиливается и ускоряется. Вероятно, что Китай в будущем может давить на Россию, чтобы та напала на одну из стран НАТО, чтобы дестабилизировать Европу и позиции США,

– предположил он.

Добавим, американский министр финансов Скотт Бессент предостерег китайских чиновников, что закупка санкционной российской нефти может повлечь введение тарифов до 500% согласно законопроекту, который рассматривает Конгресс. В ответ Китай заявил о намерении отстаивать свой энергетический суверенитет и принимать решения самостоятельно.